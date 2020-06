O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), Des. Osório de Araújo Ramos Filho, liberou o pagamento da 1º parcela da Gratificação Natalina aos magistrados e servidores da corte sergipana. Os valores serão creditados no próximo dia 30 de junho.

Ele também liberou a possibilidade do gozo de férias a partir do dia 01/08/2020. “Mesmo neste período de profunda crise provocada pela Covid-19, de retração econômica e recuo das receitas, notadamente no FERD, fizemos mais que o possível para manter a tradição do Tribunal de Justiça de Sergipe em efetuar o referido pagamento no mês de junho e para liberar o gozo de férias a partir do mês de agosto”, disse.

E completou: “Espero que as boas notícias trazidas nesta mensagem transcendam os limites administrativos do nosso Judiciário e traga luzes para todos nós, para que continuemos a enfrentar esse período de pandemia com responsabilidade, esperança e fé.