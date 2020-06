Na final da manhã deste sábado, 27, houve uma briga envolvendo o pré-candidato a vereador Fernando Moura e o ex-vereador Ginaldo Rocha, mais conhecido por Amiguinho, na Praça Silvio Romero, no centro de Lagarto.

Segundo informações colhidas pelo Portal Lagartense, a briga ocorreu após uma conversa que logo esquentou e por divergências políticas terminou em vias de fato. Tanto é que Fernando Moura, por motivos desconhecidos, chegou a arremessar uma barra de ferro contra o ex-vereador, que não foi atingido.

Nas redes sociais, aliados de Moura afirmam que Amiguinho tentou matá-lo com um revólver. Mas o Portal Lagartense averiguou que o mesmo não estava armado. Do outro lado, Júnior Papito, companheiro de Amiguinho no Programa Xexo no Rádio, disse que a confusão foi iniciada por Moura, o qual – segundo ele – tentou agredir o ex-vereador com uma barra de ferro, quando este ainda estava dentro de seu carro.

Diante da ocorrência, Amiguinho não participou da apresentação do Programa Xexo no Rádio deste sábado, 27. Papito afirma que a polícia já foi acionada e já colheu imagens de câmeras de vigilância instaladas na região. O 7º Batalhão de Polícia Militar, por sua vez, informou não ter sido acionado. Já na Polícia Civil, o caso segue sob a responsabilidade da Delegada Regional de Lagarto, Michelle Araújo.