Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 29, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe conteve um princípio de incêndio em um estabelecimento comercial localizado na Rua Dr. Laudelino Freire, no centro de Lagarto.

Segundo informações preliminares, o órgão foi acionado após populares perceberem a saída de fumaça de dentro do estabelecimento. A suspeita é que o princípio de incêndio tenha sido causado por um curto-circuito.

No momento do ocorrido, não havia ninguém dentro do estabelecimento comercial, o qual chegou a ser aberto pela proprietária que conseguiu retirar alguns produtos.