Nas últimas 24h, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram duas motocicletas roubadas, em ações distintas ocorridas no município de Lagarto. Os dois veículos foram encaminhados para a Delegacia Regional do município.

A primeira motocicleta recuperada trata-se de uma Honda Bros, de placa policial NTV 4C89, que havia sido tomada em assalto no último domingo, 28, e que foi localizada no dia seguinte, após troca de informações com a PM de São Domingos.

Já a segunda motocicleta recuperada trata-se de uma Honda CG, de placa policial IAM 4331, do município de Campo do Brito. Ela foi localizada em um matagal, na zona rural de Lagarto, após diligências norteadas por informes acerca da identidade de 02 suspeitos de terem praticado um homicídio, na última quarta-feira, 24.