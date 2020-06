A BMW é mundialmente conhecida e sinônimo de poder aquisitivo, mas a marca não carrega consigo somente isso não viu meu amigo, essa máquina também é excelente no quesito conforto e desempenho nas pistas.

Ele é um dos automóveis mais procurados do mercado de luxo e vale a pena falar que até mesmo a linha da BMW de usados, muito vistos no mercado de carros usados em Salvador são de qualidade, pelo fato de serem automóveis de alto padrão, quando são colocados para serem revendidos, os antigos donos nem sequer arranharam a lataria, os usados são praticamente novos e com a quilometragem bem baixa, o que significa pouco tempo de uso e mais tempo de garantia para quem está levando essa máquina para casa.

O fato aqui, é que não importa se você está atrás de uma BMW nova ou usada, ela vai te oferecer todo o conforto da mesma forma, afinal estamos falando de uma aquisição de luxo.

Em relação ao desempenho, ele é simplesmente incrível, e chega a altas velocidades devido ao seu design, que é projetado de forma aerodinâmica, possuindo um peso leve e direção esportiva, que em conjunto faz com que ele ganhe velocidade de forma bem mais rápida, sem falar que por conta do automóvel ser leve, ele economiza combustível.

Já no quesito conforto ele é incrivelmente satisfatório independente do modelo que você escolha, eles passam a sensação de aconchego ao usuário enquanto o conduz. Mas para escolher qual o melhor automóvel da BMW é mais confortável,seja uma BMW X1 ou os outros modelos, vai depender unicamente de você, já que os equipamentos variam de um modelo para o outro, sem contar que vai depender muito das suas intenções de uso, pois os veículos SUV são mais recomendados para se utilizar em pistas asfaltadas mesmo que com uma grande quantia de buracos, ao invés de um sedã que por sua vez não seria tão útil nessa situação por exemplo, por conta de que a suspensão de um sedã ser mais baixa, então pesquise e escolha conforme suas necessidades do dia a dia.

Sendo um SUV ou sedã, a BMW sabe o que está fazendo e consegue projetar carros de muito boa qualidade!

Os SUV’s como a BMW X6 2020 por exemplo, que possuem um design mais robusto e esportivo, são para aqueles que gostam de aventuras e andar em qualquer tipo de pista, já os carros estilo sedã, como o BMW M5 que são carros com o design mais tradicionais, que são utilizados geralmente por pessoas que gostam de bastante espaço para acomodar a família para aquela viagem a praia no fim de ano, ou simplesmente andar para lá e pra cá na correria do dia a dia e como se tratam de carros de luxo, tudo isso é dado com muito estilo e conforto oferecidos pela BMW.

Alguns possuem o volante revestido em couro amaciado com costuras no estilo esportivos, porém bem delicadas e confortáveis ao toque, além de sua regulagem ser elétrica. Os bancos por sua vez possuem encosto para a cabeça acoplados ao encosto, que são mais alongados, dando um ar mais esportista ao veículo, também revestidos com couro macio e regulagem elétrica, onde você pode regular a altura, distância do volante, reclinar o encosto para frente e para trás, ou até mesmo ajustar as partes laterais do bando, além de conter um ajuste para o descanso de joelho e também na metade do encosto, onde você consegue curvar o banco para que ele não fique totalmente reto, dando a impressão que o banco está te “abraçando”, além do fato de você não só poder aquecer todo o interior do veículo com o ar condicionado, mas também aquecer os bancos. Você literalmente recebe um abraço quentinho!

Outro ponto muito legal é a tração que envolve todos os eixos, dando mais estabilidade na hora de conduzir o veículo, que é simplesmente incrível, dando uma sensação bem agradável, mesmo dirigindo em pistas mais esburacadas, sem contar o isolamento acústico tranquilizante, mas não é só isso que a BMW oferece, ela manda muito bem quando se trata de mimos e tecnologia e isso é algo inegável!

Tem modelos que são equipados com alertas que sinalizam a presença de pedestres, o volante vibra automaticamente quando você sai da faixa, detecta automóveis que estam em seu ponto sego, camêras para te auxiliar na baliza, teto solar, conexão USB e bluetooth, computador de bordo, serviço de concierge, direção assistida, controle elétrico dos vidros, comando interno do bagageiro, sensor de estacionamento, assistente de partida de rampa e outras infinidades de acessórios de segurança que oferecem conforto, dando a melhor experiência possível ao usuário dos carros da BMW.

Há vários modelos, cada um com suas peculiaridades, valores e mimos, mas tem três coisas que todos os veículos dessa marca possuem em comum: Conforto, desempenho e designs arrebatadores. Seja qual sua necessidade e exigência a BMW com toda certeza tem um veículo que pode lhe agradar.

