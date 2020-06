O governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), apenas no mês de junho, já disponibilizou 55.981 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para profissionais de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O investimento tem objetivo de garantir a segurança dos profissionais e promover o funcionamento do serviço.

Entre os itens dispensados pelo Centro de Distribuição de Insumos e Medicamentos (Cadim) da SES, estão 40 mil máscaras cirúrgicas três camadas, 1.360 respiradores PPF, 12 mil toucas descartáveis, 450 caixas de luvas para procedimentos, 250 caixas de luvas para procedimentos nítricas, 75 filtros de barreiras, 30 sistemas fechados de aspiração orotraqueal, 600 protetores faciais, 896 unidades de álcool líquido 70% e 320 unidades de álcool gel 70% .

Segundo a coordenadora do Cadim, Amanda Prata, as unidades da rede estadual de saúde solicitam os itens que necesisitam, e o Centro analisa a disponibilidade do estoque e faz a entrega semanalmente. “Existe um consumo definido das unidades atendidas pelo Cadim, entretanto nós sempre atendemos solicitações extras porque a nossa maior preocupação é com a segurança dos nossos profissionais e pacientes”, disse.