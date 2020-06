Com o objetivo de melhorar a vida de sua população e a área produtiva do município, a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas conseguiu realizar a implantação do Movimento Camponês Popular (MCP), uma Unidade de Agroindústria de Produção de Flocos de Milho no Povoado Curralinho.

A implantação aconteceu através de uma parceria entre a gestão municipal, a Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seagri), e o deputado federal João Daniel (PT/SE) que destinou ao município uma emenda parlamentar no valor de R$ 350 mil.

Segundo a Prefeitura, o objetivo da implantação da unidade de produção de cuscuz crioulo e ração extrusada é manter a estratégia de fortalecimento e agregação de valor aos produtos provenientes da agrobiodiversidade camponesa.

“Com a conquista, Riachão do Dantas avança na agricultura, e consequentemente na economia do município. Sendo assim, mais uma vez, a administração municipal se empenha para melhorar a cidade em diversos aspectos”, afirma.