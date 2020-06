A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, assinou na última segunda-feira, 29, ordem serviço para a construção de uma ponte que facilita o acesso de moradores dos assentamentos Dr. João, Antônio Conselheiro, Roseli Nunes, Baixão e Mártires do Eldorado para a sede do município.

A obra, que já vinha sendo reivindicada pelos moradores dessas localidades, agora fica próxima de se tornar realidade.

“As pessoas desses assentamentos ficavam ilhadas quando tinha muita chuva. A gente sabia de várias histórias tristes dessas pessoas que moram aqui, que quando chovia não tinham acesso à cidade”, disse a prefeita após a assinatura da ordem de serviço, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Lagarto e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCs).

Ainda de acordo com a prefeita, que se diz alegre pela oportunidade de dar essa notícia, a construção da ponte realizará um sonho antigo dos moradores desses cinco assentamentos.

Há décadas, o Portal Lagartense acompanha o sofrimento dessas famílias, que com as chuvas, ficavam impossibilitadas de saírem de suas residências a fim de resolverem necessidades na cidade, pois o único caminho era passando pelo Rio Machado que transbordava com as chuvas e impedia o acesso de quem mais precisava se deslocar até a sede do município.

A construção da ponte é fruto de uma emenda parlamentar, no valor de R$ 1,2 milhão, do deputado federal Gustinho Ribeiro (SD). Segundo ele, a obra é muito importante para Lagarto.

“Para se ter uma ideia da dimensão dela, cerca de 500 famílias serão beneficiadas e terão seu percurso diminuído em 40 quilômetros. Além disso, não ficarão mais ilhados em períodos de chuva. Há mais de 20 anos prometiam esta ponte e agora estamos realizando este sonho da população”, disse o parlamentar.

