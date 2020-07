Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) receberam uma denúncia, na última terça-feira, 30, de que um adolescente teria furtado um celular de seu próprio parente.

Uma responsável pelo adolescente confirmou o furto e o jovem foi ouvido pela guarnição. Segundo a polícia, ele teria confessado o crime e afirmou que deixou o celular com um traficante conhecido como “Popó” para pagar uma dívida.

O celular foi recuperado pelos policiais e o adolescente foi encaminhado para as providência legais. Ainda de acordo com os militares, o suposto traficante será investigado.

Tráfico de drogas

Também na última terça-feira, 30, policiais do 7° BPM que realizavam diligências no bairro Jardim Campo Novo, em Lagarto, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, flagraram uma pessoa, já conhecida pela polícia, comercializando papelotes de maconha.

Além dos papelotes, os policiais também encontraram materiais utilizados para embalar entorpecentes e uma balaclava, touca de ciclismo utilizada, geralmente, por criminosos para não serem identificados durante seus delitos.

Segundo o 7° BPM, o suspeito foi encaminhado para a delegacia para que sejam tomadas as providência legais.