A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa aos médicos inscritos no credenciamento (02/2020), interessados em prestar serviço durante a pandemia, que já está disponível no site https://www.saude.se.gov.br/ o resultado da classificação parcial. Os que foram desclassificados, podem entrar com recurso até esta quarta-feira, 1º, às 11h59, através do mesmo site, no link inscrição. Em caso de dúvida, o profissional deve contactar através do telefone 3226-8359, até às 17h desta quarta-feira, 1º o setor de Recursos Humanos da SES.

O credenciamento é para profissionais de saúde interessados em prestar serviços nos hospitais e Unidades de Pronto Atendimento 24h, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e no Serviço de Remoção Inter-hospitalar.



De acordo com a equipe técnica do Credenciamento, os profissionais deveriam ter enviado algumas documentações obrigatórias, sob pena de indeferimento automático do requerimento. O profissional desclassificado terá a oportunidade de entender o motivo do impedimento, em algumas situações faltaram documentações. A equipe, após receber a solicitação por telefone, avaliará e orientará como se deve proceder.