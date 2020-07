Com o Sabino Ribeiro passando por reformas, o Confiança realizou seu primeiro treinamento em Lagarto, na última terça-feira, 30, graças a uma parceria entre os dirigentes dos clubes – Hyago França (presidente do Confiança), Robson Santos (presidente do Lagarto) e Reinan Nascimento (dirigente do clube Lagartense) – e o atacante do Atlético de Madrid, Diego Costa, proprietário do CT. Essa foi a primeira de várias atividades que o azulino deve realizar na cidade durante os próximos dias.

A equipe proletária se prepara para o retorno do Campeonato Sergipano, Copa do Nordeste e Brasileirão Série B, após mais de 100 dias sem realizar atividades presenciais por conta da pandemia do novo coronavírus.

Em suas redes sociais, o Dragão agradeceu a liberação do CT aos dirigentes lagartenses e ao Diego Costa e exaltou a importância da união dos clubes sergipanos nesse momento de pandemia.