O Hospital Nossa Senhora da Conceição, localizado no município de Lagarto, já contabilizou 11 altas médicas de pacientes diagnosticados com a Covid-19. A unidade hospitalar começou a atuar como hospital de retaguarda para atendimento de pacientes com coronavírus, no início de junho, após o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, firmar parceria, e contratar os serviços da unidade para o atendimento.

Dos 11 casos recuperados na unidade hospitalar, 10 pacientes foram atendidos na enfermaria e 1 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Um dos recuperados no HNSC foi José Máximo dos Santos, 42 anos, pai de 4 filhos, morador de Pinhão, que venceu a Covid-19 após passar 18 dias internado, primeiramente no Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno e depois, quando o quadro de saúde se agravou, foi transferido para a UTI do Hospital Filantrópico Nossa Senhora da Conceição.

A mais recente paciente a receber alta foi Maria Ivone dos Santos, 62 anos, moradora de Propriá. A mesma recebeu alta médica na última segunda-feira, 29.

A unidade hospitalar lagartense conta, no momento, com 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 17 de enfermaria, sendo a regulação do atendimento realizada pelo complexo regulatório da Secretaria Estadual de Saúde.