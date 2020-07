Nesta quarta-feira, 01, a loja conhecida por Esinho Iphones, localizada na Travessa Los Guaranis, foi assaltada por dois jovens criminosos. Eles levaram itens como aparelhos de celular e uma caixa de som JBL.

Em imagens conseguidas pelo Portal Lagartense, ao chegar na loja, um dos criminosos rendeu os funcionários com um revólver, enquanto outro utilizou uma funcionária para recolher os materiais que estavam expostos para a comercialização.

Amedrontadas, as vendedoras foram colocadas no canto da loja e tentaram avisar aos cidadãos que passavam pela Travessa Los Guaranis, após os criminosos terem dado as costas e empreendido fuga.

O Portal Lagartense segue acompanhando o caso e trará maiores informações a qualquer momento.