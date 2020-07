Informações do Centro de Meteorologia de Sergipe, baseadas em imagem do satélite GOES – 16, indicam que, devido a baixa circulação de nuvens, as chuvas devem ficar mais amenas até o próximo final de semana na região centro-sul do Estado. Com isso, o tempo deve apresentar pouca chuva e possibilidades de tempo nublado.

De acordo com o órgão, nesta quinta-feira, 02, a tendência é para tempo parcialmente nublado durante o dia e com ocorrência de precipitações durante a madrugada em pontos do Centro Sul, Agreste Central e Grande Aracaju.

Na próxima sexta-feira, 03, é provável que o tempo fique parcialmente nublado durante o dia e com ocorrência de precipitações durante a madrugada em pontos do centro-sul sergipano.

“A previsão para o sábado, 04, é de tempo predominantemente nublado durante o dia com presença de nebulosidade no período noturno e na madrugada, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis. Para o domingo o tempo deve ficar encoberto em algumas áreas de Sergipe”, informou o Centro de Meteorologia de Sergipe.