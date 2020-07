Com a devida permissão do Governo do Estado e da Diocese de Estância, na última quarta-feira, 01, o Santuário Mariano Diocesano de Nossa Senhora da Piedade, localizado no centro de Lagarto, realizou sua primeira missa com a presença de fiéis. No entanto, devido a pandemia, a retomada ocorreu com algumas restrições.

De acordo com a Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, para adentrar ao Santuário, os fiéis interessados devem realizar o agendamento prévio na Secretaria Paroquial e apresentar o comprovante de agendamento na entrada do templo. Lá, será feita a higienização das mãos com álcool 70%, além da aferição da temperatura.

Já dentro do Santuário Mariano Diocesano de Nossa Senhora da Piedade, todos os presentes deverão: utilizar máscara de proteção, podendo retirar apenas durante a comunhão; e manter o distanciamento mínimo de 2 metros que foi amplamente respeitado pelos fiéis. Tanto é que na primeira missa presencial foram contabilizadas apenas 11 pessoas.

As missas serão realizadas de domingo a domingo, nos horários que já são de conhecimento de todos os fiéis. Nelas, os presentes, ao receberem a comunhão será entregue em mãos e o tradicional “Amém” deverá ser dito coletivamente e de uma única vez. A procissão de ofertas está proibida e qualquer fila deverá ser respeitado o distanciamento.

Outras restrições adotadas pela Paróquia de Nossa Senhora da Piedade

Batismo: acontecerão no segundo e quarto sábado de cada mês, a partir das 09h, obedecendo o limite máximo de pessoas. Uso de álcool 70%, máscaras são obrigatórios. No entanto, o sinal da cruz será feito pelo padre sem tocar na criança e, no momento do batizado, a mesma ficará apenas com um dos seus pais. Já as velas deverão ser individuais e adquiridas na Secretaria Paroquial.

Confissão: devem ocorrer prioritariamente em locais amplos e arejados, onde o confessor e o penitente deverão estar usando máscaras. Elas continuarão sendo realizadas durante as quintas-feiras, sob prévio agendamento, mas sem qualquer contato físico.

Casamento: os noivos devem primar por apenas um músico; a solenidade terá um número limitado de participantes; as alianças deverão ser manipuladas pelos próprios noivos, sendo proibida a entrada de porta-alianças ou daminhas; celebrações em volta do templo estão proibidas e as fotografias devem respeitar o distanciamento social.

Unção dos enfermos: além das restrições referentes ao uso de máscaras e álcool 70%, devem ser: evitados contatos físicos, como aperto de mãos e abraços; redobrados os cuidados com a higienização e, ao dar a comunhão, o sacerdote deve evitar tocar na boca do enfermo.

Demais orientações: Os grupos e movimentos religiosos devem realizar as suas atividades via internet; os visitantes do templo estão proibidos de tocarem nas imagens ou objetos expostos. Além disso, a realização da quermesse continua suspensa, bem como a realização de missas no Asilo Santo Antônio.