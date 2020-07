A Campanha de Vacinação contra a Influenza encerrou na última terça-feira, 30, porém, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde (MS), a vacinação deverá ser estendida e ampliada a todos os públicos enquanto durar o estoque de cada Estado. A Secretaria de Estado da Saúde (SES), ressalta que a vacina estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos municípios que ainda possuem as doses da vacina.

“De acordo com o Ministério da Saúde, devemos manter a vacinação até durar o estoque dos municípios. Aqueles municípios que ainda possuem vacinas devem vacinar e disponibilizar para o público em geral, aquele que não faz parte do grupo prioritário. Aqueles que não têm estoque não podem mais vacinar, pois todas as vacinas já foram distribuídas. É importante se vacinar, pois nesse momento de pandemia se a gente imuniza a população contra o vírus da Influenza, vai evitar que essas pessoas adoeçam com essa gripe”, ressalta a gerente de Imunização da SES, Sândala Teles.

Durante o período de vacinação, visando alcançar os grupos prioritários, aqueles mais acometidos pela doença, que são idosos, trabalhadores da área da Saúde, indígenas, crianças, gestantes, puérperas e adultos de 55 a 59 anos, em Sergipe, de acordo com os dados preliminares, liberados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), já foram aplicadas cerca de 479.554 mil doses de vacinas, atingindo assim, 91,52% da meta estabelecida. Levando em consideração, os grupos com e sem metas, o Estado já aplicou 609.000 doses da vacina.

Dos grupos prioritários, as crianças (67,58%), puérperas (68,44%), gestantes (62,13%) e os adultos de 55 a 59 anos (66%), ainda não atingiram a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Visando alcançar essa meta, a vacinação contra a Influenza continuará ocorrendo até quando durar os estoques de vacinação nos municípios. A vacinação também está disponível a todos os públicos, basta ir até a Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu município, portando o seu cartão de vacinação.