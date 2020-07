Em entrevista concedida na última quarta-feira, 1°, ao radialista e deputado estadual Gilmar Carvalho, na rádio Jornal FM, o governador Belivaldo Chagas explicou que a decisão de colocar em prática a primeira fase do Plano de Retomada Econômica foi tomada com base nos dados sobre a pandemia em Sergipe, mas afirmou que, caso os números voltem a apresentar um maior crescimento, os estabelecimentos poderão ser fechados novamente.

“Abrimos a bandeira laranja, efetivamente, na segunda-feira e do dia 29 ao dia 13 estaremos acompanhando esta movimentação. Decidimos, ontem, que ordinariamente a gente só vai ter reunião nos dias 13 e 14 para a tomada de outras decisões – embora, tecnicamente, eu tenha este acompanhamento diariamente por técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Mas se necessário for, faremos reuniões extraordinárias dos Comitês para determinar o fechamento do que está aberto se, por ventura, a gente tiver agravamento dos casos. Eu estou tentando acertar, ouvindo quem entende, mas, repito, é uma doença ainda pouco conhecida, que todo dia tem uma novidade. Mas, reafirmo que, se os números se agravarem, determino o fechamento do que está sendo aberto, de imediato. Farei o que os outros governadores estão fazendo agora, sem nenhum problema”, destacou o governador.

Ainda de acordo com Belivaldo, mesmo com a queda da arrecadação e as dificuldades financeiras que o Estado e os cidadãos que dependem do comércio vêm enfrentando, além da pressão dos representantes de setores da economia, a reabertura do comércio está sendo iniciada com cautela.

Ele ainda rebateu as críticas que vinha recebendo por não seguir o exemplo de outros estados como Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que anteciparam a reabertura do comércio e agora estão voltando atrás na flexibilização.

“Aqui fomos fazendo as coisas aos poucos, tentando, como sempre, acertar, então quem achou que estava certo, está vendo agora que estava errado. A gente está flexibilizando, fazendo a retomada da economia, porque a gente entende que há a necessidade, há muitas pessoas que dependem disso, mas com muito cuidado porque quando a nossa preocupação maior é com a preservação da vida dos sergipanos e de quem escolheu Sergipe para viver, pois quando a gente fala em dados não são só números, estamos falando de vidas, por isso nossa cautela, cuidado e preocupação. Temos que ter muita fé e muita paciência para que a gente consiga atravessar este difícil momento”, disse.

Com informações do Governo de Sergipe