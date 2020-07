Engajada no combate ao coronavírus no município, a prefeitura de Lagarto recebeu na manhã da última quarta-feira, 1º, a doação de 50 máscaras para proteção facial do tipo “face shield” e 50 óculos de proteção. A doação foi feita pelo Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) e serão utilizadas pelos profissionais da saúde de Lagarto que estão na linha de frente do enfrentamento ao coronavírus.

Com a utilização de impressoras 3D, o SergipeTec está produzindo as testeiras das máscaras, consideradas a parte principal deste Equipamento de Proteção Individual (EPI). A máscara é formada ainda por uma tela de acetato e um elástico para encaixe na testa.

A Secretária de Saúde, Polyana Ribeiro, destacou a necessidade de doações para fortalecer o combate à doença. “Estou grata pela doação, pois a aquisição desses equipamentos tem se tornado muito difícil devido a grande demanda para todo Sergipe. Com as máscaras e óculos, nosso profissionais de saúde poderão trabalhar com muito mais segurança diante dessa grande crise pandêmica” ressaltou.

O diretor presidente do SergipeTec, Brenno Tavares, falou sobre como a parceria com a gestão municipal foi firmada. “Estamos dando continuidade a parcerias de produção de EPIs dentro de um núcleo de inovação de tecnologia. A partir disso fizemos uma parceria com todas as CDLs de Sergipe, na qual o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Lagarto (CDL), Charles Brício entrou em contato conosco e realizou a solicitação dos EPIs para tentar minimizar o contágio do Covid-19 no município de Lagarto” explicou.

Compareceram no ato, a Secretaria de Saúde, Polyana Ribeiro; o Secretário de Planejamento e Orçamento, Adriel Alcântara; o Diretor Presidente do SergipeTec, Brenno Tavares; Assessor Executivo da SergipeTec, Edmilson Andrade e o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Lagarto (CDL), Charles Brício.