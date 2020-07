Em entrevista ao radialista Edelson Freitas, na Rádio Tropical FM, de Simão Dias, na última quarta-feira, 1º de julho, o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (SINTESE), Estefane Lindberg, disse que, em pouco tempo de mandato, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade (PSD), recuperou a carreira do magistério público.

“A prefeita Simone assumiu a administração e conseguiu recuperar a carreira do magistério público, ou seja, pagou piso salarial 2020 e ainda assumiu dívidas que gestões passadas haviam deixado. Ela, de forma responsável cuidou das finanças, organizou o seu Município, com pouco tempo de gestão” reconheceu o coordenador do sindicato.

Cabe destacar que desde que assumiu a Prefeitura de Riachão do Dantas, a prefeita Simone Andrade tem buscado deixar todas as finanças em ordem, como fez com os direitos dos professores municipais ao garantir o pagamento do salarial de 2020, mesmo em tempos de pandemia de covid-19, no qual a grande maioria dos Estados e Municípios tiveram aceitar um pacote de ajuda milionária da União.

Relembre: Prefeitura de Riachão garante o reajuste do piso dos professores