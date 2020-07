O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2019 consagrou o Colégio José Augusto Vieira (CJAV), de Lagarto, como a 13ª melhor escola privada de Sergipe e a primeira de toda a região centro-sul. Isto ocorreu porque, no último exame, a instituição subiu mais dois degraus no Ranking das Escolas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

Além disso, é importante destacar que, nos últimos cinco anos, o CJAV tem crescido na média final do ENEM em todo o território sergipano. Somente no ano passado, a instituição conquistou as seguintes médias: Redação (792,086), Linguagens (569,65), Matemática (647,39), Natureza (568,69) e Humanas (586,47).

Já em relação a evolução de sua colocação no Ranking das Escolas foi a seguinte: 22º em 2015, 18º em 2016, 23º em 2017, 15º em 2018 e 13º em 2019. Para a instituição, o crescimento “é fruto de um trabalho que busca criar condições de aprendizagem para que os educandos possam também mobilizar habilidades e desenvolver competências necessárias para participação do maior processo seletivo do país: ENEM”.

Top 3 da Educação em Lagarto: CJAV, IFS e Polivalente

O Ranking das Escolas ainda informou que, baseado nos dados extraídos do Enem 2019, as melhores instituições de ensino instaladas em Lagarto são, respectivamente: o CJAV, o Instituto Federal de Sergipe campus Lagarto, o Colégio Estadual Professor Abelardo Romero Dantas e o Colégio Estadual Sílvio Romero.