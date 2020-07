O engenheiro rodoviário Ubirajara Barreto Santos, secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), participou na manhã da última quinta-feira, 2, da Sessão Extraordinária Remota da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). O secretário responde ao Requerimento de Convite dos parlamentares, que buscam prestações de contas da pasta no que tange a manutenção e reparos na malha rodoviária em diversos territórios sergipanos. Na oportunidade, anunciou planos de recuperação de rodovias no valor de R$ 500 milhões.

Questionamentos

Quanto às obras de manutenção da ponte de Santa Rosa de Lima, na Rodovia SE-240, o deputado Adailton Martins (PSD) cobrou a mobilidade do tráfego intermunicipal. Segundo o parlamentar, obras estão lentas desde o rompimento da cabeceira, em 2019, e que atualmente, com o fluxo das chuvas no período chuvoso, problema continua.

Ubirajara esclareceu que a recuperação da ponte sobre o Rio Sergipe entre os municípios de Santa Rosa de Lima e Divina Pastora (Rodovia SE-240), no Território Leste Sergipano, vem sendo executada pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), e um novo projeto foi programado junto à defesa Civil da União, pois o que estava em execução precisou de reajuste técnico. Acontece que quando a ponte foi feita à época, foram colocadas estacas sem proteção ao aterro. Com as chuvas, o aterro foi levado e as estacas foram expostas. Outros problemas existiram juridicamente também, e juntando essa situação com as chuvas de hoje, somado com a questão da Pandemia desde o mês de março, prevemos que no mês de agosto a obra terá prosseguimento, quando ocorre o fim do período chuvoso. A perspectiva é de que no final do ano essa obra da ponte será inaugurada”, disse.

SE 100

Quanto a Rodovia SE 100, secretário explica que morosidade das obras se deu por diversos fatores, havia problemas técnicos, administrativo e jurídicos, além de processos de indenizações. Salienta que um novo cronograma de pagamento das indenizações foi feito, como também, a regularização do reequilíbrio econômico financeiro, no que possibilitou a retomada dos serviços por parte da empresa que executa a obra. Ressalta que recentemente, em parte do trecho da obra na SE, obra parou por questão de recall nos tubos (defeito identificado pelo fabricante), sendo necessária a substituição.

SE 255

O secretário também esclareceu que na SE 255, trecho que liga Itaporanga a Itabaiana, também houve problemas técnicos e administrativos. “Quanto ao administrativo foi sobre a questão de indenização, e quanto ao técnico, foi quanto a espessura da camada sólida, que era de 5 centímetros, precisando ser colocado mais 2,5 centímetros do que está lá sendo executado. Feito isso, esse ano obra obra será inaugurada”, garantiu.

Região Sul

Para as rodovias região do Sul e Centro Sul de Sergipe, que corresponde aos municípios de Tobias Barreto, Arauá, Poço verde, Lagarto, Riachão, entre outros, o secretário explicou que equipe de drenagem já começará a atuar na região de Tobias Barreto. Disse que a reciclagem será iniciada no mês de agosto, quando as chuvas cessarem.

Investimentos – 500 milhões em recuperação de trechos

Ubirajara explicou que Governo do Estado têm dois planos de investimentos para a recuperação dos trechos das rodovias. Inicialmente a Sedurbs, por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal, investirá exatos R$ 200 milhões para serem aplicados em 15 trechos de diversas partes de rodovias. Entre elas: Rodovias João Bebe Água, Tobias Barreto, Riachão, Lagarto, Pedrinhas, Simão Dias, Pião, BR 235 com entrocamento com a SE 100, Moita Bonita, Serra do Machadado, Ribeirópolis, Nossa Senhora das Dores, Umbaúba, Itabaianinha, entre outros.

Segundo ainda o secretário, o outro plano de investimento do governo corresponde ao valor de R$300 milhões. ” esses recursos serão de outras fontes financeiras. Esse valor vai cobrir malha viária de trechos de demais municípios, entre eles, Campo do Brito, Macambira, Itaporanga, Lagarto, entre demais outros.

No total, cerca de 500 milhões serão investidos na recuperação de rodovias em Sergipe.