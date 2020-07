Policiais da Delegacia Regional de Lagarto, com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), prenderam um homem de 26 anos, suspeito de dupla tentativa de homicídio na última quinta-feira, 2. A prisão aconteceu no Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro.

O crime aconteceu no dia 23 de maio. Segundo a delegada Michele Araújo, o suspeito foi para casa buscar uma arma, após uma confusão de trânsito no centro de Lagarto, e encontrou a vítima em frente a sua casa, localizada a poucos metros da delegacia de Lagarto.



“Ao visualizar o seu alvo, que estava acompanhado de sua esposa e filho de apenas de três anos, o autor baixou o vidro de seu carro e deflagrou diversos tiros em direção aos que estavam ali presentes, atingindo o braço da esposa do seu alvo, que passou na frente de seu filho para protegê-lo. Com essa situação, infelizmente a senhora, que estava grávida, sofreu um aborto”, explicou.

Depois disso, o autor dos disparos fugiu de Lagarto e permaneceu foragido até ontem, quando foi encontrado pelos policiais. Agora ele ficará preso, preventivamente, e à disposição da justiça.

Com informações da SSP