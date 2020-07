O novo coronavírus (Covid-19) continua mostrando sua força e que um curado pode sofrer novamente com ele. Um exemplo disso é a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), que testou positivo pela segunda vez, na última sexta-feira, 03. O resultado saiu 17 dias após a confirmação de sua primeira infecção.

Por meio de sua conta no Twitter, a prefeita informou que desde a noite da última segunda-feira, 29 de junho, estava se sentindo indisposta e que, por isso, foi submetida ao teste dias depois. No entanto, com muita serenidade, a gestora do Município de Lagarto recebeu o laudo médico.

Com fé em Deus e Nossa Senhora da Piedade, vai dar tudo certo. Se cuidem! — Hilda Ribeiro (@hilda_rribeiro) July 3, 2020

Cabe destacar que, recentemente, também testaram positivo para o novo coronavírus (Covid-19), o deputado federal Fábio Reis e seu irmão, o ex-deputado federal e atual pré-candidato a prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, ambos do MDB.

