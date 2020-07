Na manhã da última sexta-feira,3, foi realizada pela internet a Audiência Pública para elaboração da Lei Orçamentária (LOA) do Município de Riachão do Dantas. Na oportunidade, os cidadãos puderam contribuir de forma participativa e transparente da construção do Orçamento Municipal.

Segundo a Prefeitura de Riachão do Dantas, “a audiência teve o objetivo estabelecer as metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício financeiro com a orientação, elaboração e execução do Orçamento. Com base na LOA aprovada pelo Legislativo, o Executivo elabora a proposta orçamentária para o ano seguinte”.

Após a Audiência Pública, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade (PSD), comemorou o ato ao afirmar que “a Lei Orçamentária bem planejada e com a participação popular possibilitará atender parte das necessidades do povo riachãoense”.

Além dela, participaram da audiência o Diretor Técnico da CAT – Consultoria, Assessoria e Contabilidade Pública, José Valmir dos Passos, o Secretário de Controle Interno, Márcio Alves e o Secretário de Planejamento e Finanças, Alisson Brito.