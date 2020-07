Estamos vivenciando uma nova realidade para a categoria dos corretores de imóveis com o afastamento social. A atuação em home office e as reuniões por videoconferência, que não se trata de uma novidade para os grandes centros, para os pequenos e médios mercados, certamente são consideradas novas experiências.

Na busca de soluções para o enfrentamento dessa crise, o Creci Sergipe desenvolveu o projeto Creci on Live, em síntese, um projeto para a produção de #lives, através das redes sociais do Conselho, com conteúdos informativos e de capacitação, voltados aos corretores de imóveis, de forma a mantê-los atualizados sobre as boas práticas do mercado imobiliário, tanto a nível local quanto nacional.

“Para os corretores de imóveis, a transmissão de conteúdos AO VIVO é uma oportunidade de poder interagir com profissionais renomados, e poder se aproximar, tirar dúvidas e conhecer melhor os conteúdos apresentados que, muitas vezes, se apresentam por meio de novas ferramentas e estratégias direcionadas ao atual cenário em que vivemos”, destacou o presidente Sérgio Sobral, que abraçou o projeto.

A proposta é apresentar conteúdos semanais com temas e entrevistados de abrangência nacional tendo como moderadores, profissionais ligados ao Creci Sergipe e, consequentemente, ao mercado imobiliário.

“Certamente muitas das práticas hoje adotadas, vieram para ficar e passarão a ser incorporadas aos hábitos do mercado, a exemplo das reuniões virtuais, plenárias, cursos e etc. A incorporação desses novos hábitos e ferramentas tecnológicas já passam a fazer parte da rotina dos corretores de imóveis ”, finalizou Sérgio Sobral.