Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, 3, pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), Sergipe registrou mais 1.574 casos do novo coronavírus e 22 óbitos. Com isso, o estado passou a ter 28.186 pessoas que testaram positivo para a covid-19 e 764 que morreram por conta da doença.

São 13 mortes de Aracaju, com oito homens: 87 e 90, com hipertensão; criança de seis meses, 54 e 94, sem comorbidades; 70, hipertenso e diabético; 70, com hepatopatia, diabetes e hipertensão; e 58, com hipertensão, obesidade e insuficiência renal aguda. As mulheres são: 69 e 73, sem comorbidades; 21, com diabetes; 51, com hipertensão; e 64, com hipertensão, obesidade e diabetes.

De Nossa Senhora do Socorro, quatro mortes: duas mulheres, de 77, com hipertensão, e de 58, com doença hematológica crônica e imunossupressão; e dois homens, de 64 anos, com hipertensão, e 51, com hipertensão e hepatopatia. De Japoatã, um homem, 82, com hipertensão. De Neópolis, mulher, 88, cardiopata. Em Maruim, homem, 51, com doença renal crônica, hipertensão e diabetes. De Canindé de São Francisco, mulher, 76, com hipertensão e diabetes. De Estância, mulher, 41, sem comorbidades.

Em Itabaiana, três mortes, sendo duas mulheres: 35, com hipertensão, diabetes e obesidade; 62, com hipertensão e diabetes; e um homem, de 70 anos, já sem comorbidades. De Ilha das Flores, mulher, 93, sem comorbidades, e homem, 82, com diabetes, hipertensão e cardiopatia. De Areia Branca, mulher, 75, hipertensão e diabetes. De Capela, mulher, 36, com diabetes. De Tobias Barreto, mulher, 84, hipertensão e diabetes.

Da Barra dos Coqueiros, homem, 82, com hipertensão, pneumopatia e cardiopatia; de Riachão do Dantas, mulher, 67, com hipertensão, diabetes e doença renal crônica; de Monte Alegre, homem, 77, sem comorbidades; de Lagarto, mulher, 86, com hipertensão; de Rosário do Catete, homem, 38, hipertenso; de Carmópolis, mulher, 83, com hipertensão e diabetes; de Brejo Grande, homem, 92, com diabetes e cardiopatia; de Pirambu, mulher, 74, com diabetes; de Laranjeiras, mulher, 88, com doença pulmonar obstrutiva crônica.

Em Sergipe, foram realizados 54.099 testes de covid-19, dos quais 25.913 foram descartados. Ainda de acordo com a SES, 679 pacientes estão internados em leitos de UTI (149 na rede pública e 115 na rede privada) e 415 em leitos clínicos (253 na rede pública e 162 na rede privada). São investigados mais 14 óbitos.

Com informações da Secretaria de Estado da Saúde