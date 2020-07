Desde a última quinta-feira, 02, o Rotary Club de Lagarto está sob no comando. É que o empresário Reinaldo Barbosa, popularmente conhecido por Reinaldo Infomaster, assumiu o comando da instituição para o biênio 2020/2021 em solenidade fechada e sem aglomerações, devido a pandemia de Covid-19. Ele substitui o empresário José Edcarlos, conhecido por Bob Seguros.

Com o novo presidente, a composição do conselho rotariano lagartense ficou assim: Felipe Cruz (Secretário), José Edcarlos (Comissão Administrativa), Fernando Reis (Diretor de Protocolo), José Jadiel (Tesoureiro), Paulo Pinto (Diretor do Quadro Associativo), Washington Gomes (Publicidade), Armando Fontes (Projetos Humanitários) e Railton Lima (Fundação Rotária).

Em entrevista ao Portal Lagartense, o novo presidente do Rotary Club de Lagarto se mostrou interessado em garantir melhores oportunidades de vida aos mais necessitados, preservando o pioneirismo social característico da instituição. Ressalte-se que o lema dos rotarianos é “Dar de Si Antes de Pensar em Si e Mais Se Beneficia Quem Melhor Serve“.

“Esse ano temos o tema ‘O Rotary abre Oportunidades‘, que é o que eu como presidente da casa espero: buscar oportunidades para quem mais precisa, seja com cursos de aperfeiçoamento profissional, palestras motivacionais e sobre saúde, crescimento do banco de cadeira de rodas, engajamento com projetos de meio ambiente e apoio às campanhas de saúde como sempre estamos fazendo e sendo pioneiros, a exemplo do combate a Poliomielite, e ao outubro rosa e novembro azul”, argumentou Reinaldo Barbosa.

Ele também informou que o Rotary Club está sempre em busca de parceiros para viabilizar as suas ações e adiantou a intenção da instituição de implantar um Rotakids e aumentar a participação das mulheres. “Hoje, o quatro associativo é composto de 23 rotarianos, onde todos têm funções distintas e importantes para a realização das ações e manutenção do clube. Também temos um trabalho conjunto com o Rotaract, o Interact e estamos estudando a criação de um Rotakids. A Casa da Amizade tem hoje como presidente Deise Damasceno – sua esposa – e as esposas dos rotarianos que podem ser abrangidas por damas com perfil de ajudar a nossa comunidade”, disse.

O Rotary e a pandemia

Em decorrência do novo coronavírus, o club tem realizado reuniões virtuais e desenvolvido ações com o controle da quantidade de pessoas envolvidas, sempre seguindo as recomendações das autoridades em saúde. “Por enquanto, as ações presenciais no nosso Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDC), situado no bairro Ademar de Carvalho (Campo da Vila), estão suspensas até a liberação do governo, pois é lá que o Rotaract e Interact realizam os ensaios do Projeto do Ballet”, observou.

