Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o Governo de Sergipe decidiu pagar mais duas parcelas do auxílio alimentação de R$ 100,00 as famílias mais carentes, por meio do Cartão Mais Inclusão.

Os pagamentos encerrariam no próximo dia 10 de julho, quando será pago a quarta parcela do benefício assistencial. Com isso, a expectativa oficial é continuar beneficiando 25 mil pessoas até o mês de setembro.

Vale lembrar que com o Cartão Mais Inclusão beneficia as famílias de baixa renda integrantes do Cadastro Único do Governo Federal. Com isso, eles dispõe de uma quantia para utilizar exclusivamente na compra de alimentos em estabelecimentos credenciados pelo Banco do Estado de Sergipe (Banese).