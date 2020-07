Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) foram acionados no último domingo, 5, para atender a um acidente de trânsito na rodovia que liga Lagarto a Riachão do Dantas, onde constataram uma colisão envolvendo três veículos.

Por conta do acidente, duas vítimas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Universitário de Lagarto (HUL). Segundo a polícia, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) também foi acionado e prestou total apoio para a ocorrência. Já o condutor de um dos veículos foi encaminhado à delegacia por, de acordo com a polícia, estar em visível estado de embriaguez.

O 7° BPM adverte sobre o risco a segurança física tanto em relação a vida dos condutores quanto dos transeuntes gerado por motoristas que insistem em conduzir seus veículos após ingestão de bebida alcoólica.