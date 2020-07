Segundo o boletim epidemiológico divulgado no último domingo, 5, pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), Sergipe registrou 456 novos casos de covid-19 e mais 15 óbitos.Com isso, o estado passa a ter 30.217 pessoas já testaram positivo para o novo coronavírus e 798 mortes causadas pela doença. Outros nove óbitos estão sendo investigados.

Dentre as 15 mortes registradas ontem, sete foram em Aracaju, sendo quatro homens de 72, 77, 69 e 84 anos – todos apresentavam comorbidades, com exceção de um que tinha transtorno psiquiátrico – e três mulheres de 77, 88 e 85 anos, sendo que apenas esta última não apresentava comorbidades.

Já no interior, seis das oito mortes foram de pacientes sem comorbidades, sendo uma mulher de 85 anos e dois homens de 81 e 86 anos, todos de Estância; outra mulher de 72 anos, de Santo Amaro das Brotas e dois homens de 85 e 63 anos, estes de Muribeca e Itabaiana, respectivamente.

Houve ainda as seguintes mortes: mulher, 63, de Itaporanga, com cardiopatia; homem, 72, de Divina Pastora, com hipertensão e diabetes; e homem, 93, residente de Lagarto, com sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Em Sergipe, foram realizados 56.685, dos quais 26.468 foram negativados e 3.444 ainda aguardam os resultados. Até o momento, 19.159 pessoas estão curadas e 684 pacientes estão internados, sendo 273 em leitos de UTI (149 na rede pública e 124 na rede privada) e 411 em leitos clínicos (255 na rede pública e 156 na rede privada).