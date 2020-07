Dudu Safadão é o mais novo pré-candidato a vereador de Tobias Barreto. Ele se filiou ao Partido Verde (PV) e afirma que a política precisa de pessoas novas, com coragem, determinação e vontade de defender o povo.

“Sou um jovem de família humilde, do povoado Jabiberi, mas quero o melhor para todo o município de Tobias Barreto e sei que um espaço no Poder Legislativo Municipal vai possibilitar que eu possa lutar com força pelo desenvolvimento de nosso município”, explica.

O pré-candidato garante ainda saber que o caminho não será fácil, mas que com muita fé, respeito, amor ao próximo e dedicação, é possível alcançar qualquer objetivo.

“Registro meus agradecimentos ao presidente municipal do PV e pré-candidato a prefeito, Magno Araújo, e aos demais membros do partido que mais se fortaleceu em Tobias Barreto, pela receptividade que tiveram ao meu nome.”