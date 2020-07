As obras de revitalização do Estádio Paulo Barreto de Menezes, popular Barretão, que estavam previstas para serem concluídas no início junho tiveram sua data novamente adiada. A previsão exata da conclusão deve ser divulgada ainda nesta semana.

O Barretão está fechado desde o dia 6 de julho de 2018, quando ocorreu a assinatura da obra de serviço pelo Governo do Estado, com investimento em ceca de R$ 3, 5 milhões através de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Reis (MDB).

A última partida no estádio aconteceu no dia 24 de março de 2018, quando o Lagarto venceu o Olímpico por 2 a 1 na penúltima rodada do hexagonal do Sergipão daquele ano.

Neste ano, o Lagarto Futebol Clube mandou seus jogos no Estádio Albano Franco, em Simão Dias, pelo Campeonato Sergipano e, em sua estreia pela Copa do Brasil 2020. Em quatro jogos, a equipe terminou sua campanha no estádio com duas vitórias, um empate e uma derrota. O Verdão ainda terminou o estadual rebaixado para a segunda divisão.