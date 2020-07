Estudantes que buscam simulados do Enem como uma ferramenta de preparação para o exame podem contar com o auxílio da nova versão do aplicativo oficial do Enem. A nova versão atualizada do aplicativo já está disponível desde a última segunda-feira, 6, para iOS e Android.

Além dos simulados, outra novidade da atualização no aplicativo do Enem são as questões de provas aplicadas em anos passados, em todas as quatro áreas de conhecimento avaliadas no exame. Dessa forma, é possível ter mais familiaridade com a estrutura da prova do Enem.

Aplicativo do Enem

O aplicativo do Enem está disponível para iOS e Android e possibilita o acesso rápido às informações que o participante precisa para acompanhar as novidades sobre todas as etapas do exame. Outra vantagem do app é ser um instrumento de consulta em que o participante confere seus dados pessoais, faz o pedido de isenção da taxa de inscrição, visualiza o seu local de provas e também os resultados.