Vereadores da Câmara Municipal de Lagarto aprovaram por unanimidade, nesta terça-feira, 7, o projeto de doação do terreno para a construção do Hospital do Amor de Lagarto, encaminhado pela prefeita Hilda Ribeiro.

O terreno, com 444.903,65m², e localizado no povoado Urubutinga, é fruto de uma doação da Administração Municipal que adquiriu o espaço pelo valor de R$ 1,8 milhão.

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) destacou a união dos parlamentares sergipanos que contribuíram com a vinda do Hospital de Amor para o município através de uma emenda de bancada no valor de R$ 24 milhões.

“Enquanto deputado federal e cidadão lagartense, eu fico muito feliz de fazer parte desse avanço histórico para o município. A união da classe política nesse momento é primordial para o avanço do estado. Esse é o momento em que o recurso público está sendo respeitado e servindo para o crescimento de Lagarto”, afirmou o parlamentar.

Hospital de Amor

Cabe destacar que este será o primeiro Hospital de Amor do Nordeste, referência em tratamento contra o câncer, e estima-se que sejam injetados R$ 5 milhões na economia de Lagarto, apenas em sua abertura, além de trazer trazer mais de R$ 10 milhões por mês circulando no município.