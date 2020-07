Após apresentar alguns sintomas leves como febre baixa e tosse, o presidente da República Jair Bolsonaro anunciou, nesta terça-feira, 7, que testou positivo para a covid-19, após realizar um exame na última segunda-feira, 6.

O anúncio foi realizado durante uma entrevista para a CNN Brasil, Record e TV Brasil. O presidente disse estar perfeitamente bem, após afirmar que testou positivo para a doença.

Bolsonaro estava de máscara quando informou sobre o resultado do teste, mas não chegou a mostrar o exame. Em concordância com o que disse o Chefe do Executivo, o Ministério das Comunicações disse, em nota, que Bolsonaro mantém bom estado de saúde.

Ao chegar ao Palácio da Alvorada na tarde de ontem, o presidente disse que foi ao hospital fazer uma “chapa do pulmão” que, segundo ele, estava limpo. No mesmo dia, Bolsonaro disse à CNN Brasil que estava com 38° de febre e 96% de taxa de oxigenação do sangue e que estava tomando hidroxicloroquina.

Por conta disso, o presidente cancelou sua participação presencial em eventos nesta semana, inclusive a reunião de conselho do governo que acontece tradicionalmente às terças-feiras.