A Lirem OrthoSports (Liga Acadêmica do Departamento de Fisioterapia, da Universidade Federal de Sergipe (UFS) campus de Lagarto) doou 57 cestas básicas para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município. Elas foram adquiridas com recursos obtidos pelo I Simpósio Online em Fisioterapia Musculoesquelética, que foi realizado nos dias 26 e 28 de maio, por videoconferência, sob a organização da mencionada liga acadêmica.

“O objetivo inicial [do evento], além de promover e compartilhar conhecimento nas respectivas áreas, era arrecadar fundos para a Liga. No entanto, sensibilizada pelas consequências da pandemia de covid-19 no estado, a organização do evento decidiu que parte do dinheiro arrecadado com as inscrições seria doado”, destacou a UFS ao destacar a escolha dos acadêmicos pela APAE Lagarto.

Cabe destacar que, apesar de estar com as atividades suspensas durante esse período, a APAE continua prestando assistência mínima aos usuários em domicílio. Por isso, a acadêmica Rafaela Faria lembrou que a entidade foi escolhida após a liga tomar conhecimento das necessidades da mesma. “É importante para todos nós saber e sentir que, mesmo com pouco, conseguimos contemplar muitas famílias que precisam de ajuda, garantindo um reforço para que elas fiquem bem e passem por essa situação de forma mais despreocupadas”, comemorou.

O I Simpósio Online em Fisioterapia Musculoesquelética contou com 17 fisioterapeutas inseridos no âmbito da Fisioterapia Ortopédica e Desportiva do Brasil e mais de 300 inscrições de diversos estados. “O evento foi um sucesso, mas, dentro do atual cenário, visualizamos que existe uma lacuna muito grande sobre a diminuição do poder aquisitivo da população brasileira, principalmente aqui em Sergipe. A gente só fez retribuir o tanto que a gente ganhou”, disse o professor Paulo Márcio, do Departamento de Fisioterapia, campus de Lagarto.