O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), informa que a partir das 14h, desta quarta-feira, 8, até às 18h, da sexta- feira, 10, serão reabertas as inscrições para o credenciamento de médicos interessados em prestar serviços nos hospitais e Unidades de Pronto Atendimento 24h, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e no Serviço de Remoção Inter-hospitalar, durante a pandemia. Para mais informações, os profissionais devem acessar o edital no site www.saude.se.gov.br.



De acordo com o coordenador de Recursos Humanos/SES, Gabriel Santana, anteriormente houve a abertura do credenciamento para todas as categorias, onde foi feita a avaliação de todos os médicos com possibilidade para recurso. “Os médicos aprovados já estão sendo convocados, contudo, o quantitativo não atendeu à necessidade da rede. Foram aprovados o total de 218 médicos, que serão lotados na unidades hospitalares e outras unidades que possuam alguma atividade diretamentamente ligada no combate à covid-19”, explica.



Os médicos interessados devem enviar através do site da saúde no link , a sua documentação e requerimento. Os critérios adotados para classificação serão avaliação curricular e experiência. As especialidades necessárias são médico pediatra, médico pediatra sala de parto, médico neonatologista, médico clínico geral, médico intensivista, médico emergencista, médico obstetra, médico infectologista, médico pneumologista e médico nefrologista.

A documentação deve conter obrigatoriamente, sob pena de indeferimento automático do requerimento, uma via ou fotocópia autenticada de cada um dos documentos em PDF, sendo necessários os documentos de Identidade com CPF, acompanhado de certidão que comprove sua regularidade; comprovante de residência; curriculum vitae atualizado e assinado (com telefone atualizado); cópia autenticada do diploma e especializações; certidão do Conselho Regional a que está vinculado; Cópia do NIT (PIS/PASEP) e contos atualizados.

O diretor do RH alerta que no processo anterior, muitos profissionais foram desclassificados porque não enviaram toda a documentação solicitada e pede atenção. “As inscrições segue o mesmo molde da inscrição realizada anteriormente. Pedimos que os candidatos atentem ao preenchimento correto de toda a documentação, e que eles enviem em anexo o requerimento que consta no edital de abertura do credenciamento”, destaca Gabriel Santana.