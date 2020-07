O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) informa que devido à baixa nos estoques de todos os grupos sanguíneos: O, A, B e Ab, positivo e negativo, ocasionada pela pandemia do coronavírus, o atendimento ao público doador permanece de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h.

“Queremos fazer um apelo para que os doadores compareçam ao Hemocentro. Precisamos contar com a colaboração da população para aumentar os estoques de sangue e garantir o atendimento da rede de saúde”, declara a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas. “As doações de sangue reduziram em mais de 50%, isto é muito preocupante”, diz.

De acordo com dados do setor de cadastro, por dia o serviço realiza uma média de 88 atendimentos, o que resulta em até 59 doações de sangue efetivadas. “O número de doadores que vem doar está abaixo do esperado, dessa forma o número de doações também apresenta em baixa. Estamos convocando os doadores e buscando os parceiros para melhorar esses números”, ressalta a assistente social.

Embora o Estado de Sergipe enfrente uma pandemia nacional e mundial de coronavírus, é essencial destacar que tem um público formado por pacientes oncológicos, com dengue, aplasias medular, pessoas com anemias crônicas, a exemplo da anemia falciforme e outras doenças hematológicas, que fazem o uso contínuo do sangue em seus tratamentos.

Serviço

Para doar é preciso estar bem de saúde, sem qualquer sintoma de gripe ou resfriado, ter entre 16 a 69 anos de idade e pesar acima de 50 quilos. Também é necessário apresentar um documento oficial com foto, válido em todo território nacional. Mais informações através dos telefones: (79)3225-8039 e 3259-3174.