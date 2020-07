Após quase três meses suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus, a Copa do Nordeste já tem data para retornar. Segundo anunciado na página oficial da competição, as partidas voltam a ser disputadas a partir do dia 21 de julho.

Todos os jogos da última rodada da fase de grupos, além das disputas das fases seguintes vão acontecer em Salvador e a previsão é de que o campeonato regional seja encerrado no dia 4 de agosto, pouco antes do início do Campeonato Brasileiro Série A (9 de agosto) e Série B e C (8 de agosto).

Ainda de acordo com a organização da Copa do Nordeste, os jogos devem ser disputados na Arena Fonte Nova, Barradão e Pituaçu, todos localizados na capital baiana, com exceção do estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

É importante destacar, porém, que dos 16 clubes que disputam a competição, 14 já retornaram às atividades, exceto o River-PI e Imperatriz (MA). Este último ainda enfrenta outra complicação, além do atraso da preparação em relação às demais equipes. É que com uma situação financeira crítica, o clube não possui recursos para testagem de covid-19, no elenco, comissão técnica e demais funcionários.

No momento em que a Copa do Nordeste foi paralisada, o Fortaleza liderava o grupo A, com 14 pontos, seguido pelo Bahia, com a mesma pontuação, enquanto o Confiança liderava o grupo B com 13 pontos, seguido pelo Vitória, empatado em número de pontos com a equipe sergipana.

Entretanto, apenas o Fortaleza e o Bahia já garantiram vaga para a próxima fase da competição, já que abriram uma distância de cinco pontos para o quinto colocado, faltando apenas uma rodada para o término da primeira fase.