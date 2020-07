O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) deu início à realização de exames de broncoscopia para pacientes internos na unidade hospitalar que necessitem do procedimento. O exame possibilita o diagnóstico de doenças infecciosas, inflamatórias e neoplásicas das vias aéreas e do pulmão, sendo uma iniciativa diferenciada em serviço público no interior do estado.

“Ofertar esse exame pelo SUS aos nossos pacientes é um grande diferencial já que em muitos hospitais públicos não existe essa possibilidade ainda”, ressalta Flávio Luiz Dósea Cabral, cirurgião torácico e profissional responsável pela realização dos procedimentos no HUL. “A partir de hoje conseguiremos atender a esses pacientes com diagnósticos mais rápidos aqui mesmo no hospital, diminuindo o tempo de internamento e dando mais eficiência ao tratamento”, pontua.

Dr. Flávio Luiz lembra que a broncoscopia é um exame essencial para o diagnóstico de doenças das vias aéreas e pulmonares. E que essa iniciativa por parte do HUL contorna a necessidade que havia antes de deslocamento de pacientes até a capital do estado, além da questão do tempo de espera que era demandado para a realização do exame. “Trata-se de uma iniciativa pioneira; ofertar esse tipo de exame com certeza beneficiará e muito a população”, enfatiza.

“Poder contribuir com a oferta de mais um exame especializado como a broncoscopia para os pacientes que procuram o nosso hospital é mais uma grande conquista de todos que fazem o HUL”, destaca Paula Viviane Dantas, chefe do Setor de Apoio Diagnóstico e Terapêutico do HUL. “É uma grande realização saber que os pacientes que procuram nossa instituição terão acesso a exames que favorecem a definição do diagnóstico e a terapêutica dos mesmos, contribuindo com melhores prognósticos”, observa.