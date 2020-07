A indicação n° 275 do deputado estadual Capitão Samuel (PSC) que propõe ao Governo do Estado a autorização para que farmácias realizem testes rápidos e gratuitos para detectar a covid-19 foi aprovada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

A propositura orienta que as farmácias que passem a realizar os testes adotem as diretrizes, protocolos e orientações estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de garantir uma correta aplicação e os devidos cuidados para evitar a contaminação de clientes e funcionários.

O deputado enfatizou a importância de que essas medidas sejam realizadas com o intuito de combater o vírus em Sergipe, já que outras farmácias do país já começaram a realizar testes rápidos para detectar a presença de anticorpos da doença.

Com informações da Rede Alese