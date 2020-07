Está circulando nas rede sociais um link com o logotipo do Rotary Club Internacional disponibilizando um formulário de cadastro para os interessados em receberem cestas básicas.

Ao clicar no link, as pessoas são direcionadas para uma página que diz que “o Rotary Club Internacional está doando cestas básicas para famílias afetadas pela crise mundial em todas as cidades do Brasil”.

Entretanto, o formulário que pede que as pessoas preencham o nome completo, estado e cidade é falso e se trata de um golpe virtual feito para capturar os dados da população neste de vulnerabilidade socioeconômica causada pela pandemia.

Em suas redes sociais, o Rotary Brasil alertou por meio de nota que “O Rotary Internacional informa que não está fazendo cadastro de pessoas por Whatsapp para distribuição de cestas básicas. Caso recebe em seu celular alguma mensagem com o título ‘Cesta Básica Solidária Rotary Club Internacional’, desconsidere e não insira seus dados”.