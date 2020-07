Na tarde da última quarta-feira, 08, agentes da Polícia Civil de Simão Dias cumpriram um mandado de prisão em desfavor de Claudemir Santos de Aquino de Jesus, conhecido por “Mimi”. A ação foi realizada no Conjunto Bonfim de Baixo, onde, durante a abordagem, o mesmo estava em posse de uma arma branca que foi apreendida.

Segundo informações da Delegacia de Simão Dias, Claudemir foi preso, porque – no último dia 17/05/2020 – estava pedindo dinheiro, nas imediações de uma mercearia, localizada no Conjunto Bonfim de Baixo, quando tentou matar um cliente do referido estabelecimento com um golpe de faca na altura do pescoço, após a vítima ter informado que não tinha dinheiro.

Felizmente, a vítima estava conduzindo uma motocicleta e conseguiu fugir sem ser atingida. Enquanto o Claudemir Santos, segundo a Delegacia de Simão Dias relembrou, já foi internado pelo cometimento de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado no ano passado, quando ainda era menor de idade.