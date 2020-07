Na próxima sexta-feira, 10, a partir das 14h, o Governo do Estado conclui o calendário de pagamento referente ao mês de junho, quando recebem os servidores ativos, aposentados e pensionistas cujos vencimentos estão acima de R$ 3 mil (três mil reais), bem como todos os servidores comissionados sem vínculo.

O Governo dá continuidade também ao pagamento da 6ª parcela do 13 º Salário de 2019. Assim como também realiza o pagamento da terceira parcela (do total de 9) do 13º Salário de 2020 de pensionistas e aposentados, que recebem até R$ 6 mil.