A convite da pré-candidata à Câmara Municipal de Lagarto e ativista da causa animal, Vera Silva (PSB), o presidente da Comissão de Áreas de Preservação Permanente (APP) da Barra dos Coqueiros, Edson Aparecido Santos, veio ao município na última quarta-feira, 8, com o objetivo de realizar uma troca de experiências com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Lagarto (SEMA).

Durante o encontro, que aconteceu na Barragem Dionísio Machado, Edison Santos realizou a doação de diversas mudas de Ipê e parabenizou Lagarto por seu licenciamento pleno.

“Os municípios deveriam copiar um pouquinho do que está acontecendo em Lagarto. Hoje a Barra dos Coqueiros ainda não está fazendo o licenciamento. Nós temos a primeira e única Comissão de APP do Brasil que versa sobre o enfrentamento de agressões ambientais, invasões de APP, que pode ser um exemplo e podemos fazer essa troca de experiência, mas eu acho que vocês aqui de Lagarto também podem ser um exemplo. Eu acredito que quanto mais pessoas envolvidas e engajadas na questão ambiental, o Brasil ganha. Não apenas Lagarto ou Barra dos Coqueiros, mas o estado de Sergipe como um todo”, disse.

Ele também explicou sobre a importância da plantação de mudas nativas, responsáveis por atraírem mais pássaros e abelhas e que é necessário que os municípios realizem um trabalho mais equalizado em relação ao meio ambiente e os interesses dos empreendedores, mas sempre garantindo que a natureza fale mais alto do que as edificações.

Vera Silva destacou o olhar da prefeita de Lagarto Hilda Ribeiro sobre a questão ambiental no município, afirmando que poucos gestores se sensibilizam sobre as pautas do meio ambiente em suas cidades.

“Parabenizo ela e fico muito feliz com esse abraço que ela deu tanto a questão do meio ambiente quanto a causa animal em que ela vem me dando uma força. São poucas pessoas na política que têm esse olhar para o meio ambiente. A Prefeitura quer realmente arborizar Lagarto, deixar a cidade bonita, essa é a intenção da prefeita”.

Já o secretário municipal do meio ambiente de Lagarto, Allan Max Andrade Fontes, ressaltou a importância do encontro e de trazer exemplos de outras cidades que possam ser reproduzidos no município.

“Lagarto já vem desenvolvendo essa parceria junto a alguns municípios e o Edson chega agora como um parceiro, principalmente para a gente tentar desenvolver essas políticas de meio ambiente, algo que estava esquecido até anos atrás e agora, durante a gestão da prefeita Hilda, a gente viu a potencialização dessa integração, principalmente da Sema em busca de implantação de áreas verdes”, pontuou.