Na última quarta-feira, 8, a prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Saúde deu continuidade a distribuição dos kits de higiene para a população lagartense. Desta vez, o povoado Catita, Galo Assanhado, Barro Vermelho, Coqueiro, Coqueiro de Cima, Vargem e o Bairro Libório foram as localidades contempladas com a ação.

Os kits que são distribuídos pelas equipes da SMS são compostos por 1 álcool em gel 70%, 2 máscaras de proteção triplas de TNT e 1 sabonete líquido para higiene pessoal.

Uma das principais armas para combater e evitar a transmissão do coronavírus é velha conhecida de todos: a higiene. Pensando nisso, a entrega dos kits de higiene tem se tornado parte do dia-a-dia da gestão, em busca de diminuir a proliferação do vírus no município.

Dona Aparecida de Oliveira, moradora do povoado Catita, destacou a ação e o esforço das equipes que trabalham na linha de frente através da distribuição. “É muito difícil precisar se expor neste momento de pandemia, então eu fico grata pelas pessoas que arriscam sua saúde para vir até a minha casa e ajudar na proteção dessa doença. Eu me sinto cuidada” declarou a moradora.

Na distribuição, os moradores foram orientados sobre a importância da higiene pessoal e a forma correta de utilizar os itens contidos nos kits. A gestão continuará com a distribuição que beneficiará 25 mil famílias de 100 localidades do município.