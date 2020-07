A partir deste final de semana, o Hospital Universitário de Lagarto (HUL) passa a contar com mais 10 leitos de UTI exclusivos para pacientes com a covid-19, totalizando 66, sendo 30 de UTI, 20 de enfermaria e 16 de observação.

Com isso, os novos leitos passam a fazer parte das ações de enfrentamento à covid-19 adotadas pela unidade hospitalar no início de abril com a criação da Unidade de Doenças Respiratórias (Ala Covid).

Essa ampliação foi um dos pontos discutidos durante a visita da secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, ao HUL na última quarta-feira, 8. Também foram conversadas questões relativas aos fluxos de atendimento, forma de regulação de pacientes e processos de trabalho em curso no hospital.

Além da secretária, estiveram presentes nesse encontro o superintendente, Manoel Cerqueira Neto, o gerente de Atenção à Saúde, Érico de Pinho, a diretora Clínica, Evelyn de Oliveira Machado e a equipe técnica do HUL.

Segundo a assessoria do HUL, a abertura dos novos leitos foi possível graças a parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) que está emprestando monitores e respiradores ao hospital, e também por conta das sucessivas contratações de profissionais de saúde que vêm sendo realizadas através de processo seletivo emergencial realizado pela Ebserh, além de toda a logística e infraestrutura montada pela unidade hospitalar frente à pandemia.

HUL

O HUL é atualmente o quarto hospital da Rede Ebserh em número de atendimentos a usuários acometidos pelo Coronavírus – são 40 hospitais universitários no país -, chegando a 1.868 atendimentos entre pacientes suspeitos, confirmados e não-confirmados. Desses, 351 foram internados, entre enfermaria e terapia intensiva desde o início dos atendimentos através da Unidade de Doenças Respiratórias, em abril deste ano. Além do atendimento a usuários da maioria dos municípios do estado, o HUL tem também recebido pacientes de oito municípios da Bahia.