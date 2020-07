Com o objetivo de analisar se pacientes com a Covid-19 podem ser agravados por influência da doença gengival, o cirurgião Buco-Maxilo-Facial do Hospital de Urgência de Sergipe, Hospital Regional de Itabaiana (HRI), atuante também na Fundação Estadual de Saúde (Funesa), Thadeu Roriz, foi um dos autores do artigo científico sobre a relação da higiene bucal com agravamento da Covid-19, publicado na Revista Brasileira de Educação e Saúde (REBES), que contou com a parceria da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Associação Brasileira de Odontologia Sergipe (ABO/SE).

O artigo, que é pioneiro no mundo sobre o tema contou, além da autoria de Thadeu Roriz, Ademir Filho, da Universidade de Campinas, Christiana Roriz, da ABO Alagoas e Matheus Cruz, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Estudo observacional para atestar a hipótese também já obteve aprovação na plataforma Brasil e está sendo executado no Hospital Regional de Itabaiana (HRI), com tempo estimado de três meses.

O artigo teórico questiona se existe plausibilidade biológica e imunológica para que os pacientes com a Covid-19 tenham seus quadros clínicos agravados pela doença gengival (Periodontal), geralmente causada por má higiene oral.

De acordo com Thadeu Roriz, o estudo observacional que está em andamento no HRI contará com testes estatísticos. “Nas pesquisas serão avaliadas variáveis clínicas periodontais em pacientes com a Covid-19 graves e não graves, com e sem comorbidades para averiguar sob o aspecto clínico se há plausibilidade biológica e imunológica entre essas enfermidades se confirma ou não, sempre aplicando os testes estatísticos necessários. Contamos com os diversos profissionais responsáveis pela manutenção e funcionamento das instituições envolvidas, além das equipes específicas para realizar a pesquisa”, disse.

O projeto foi submetido também para realizar o estudo no Hospital de Cirurgia e em um hospital da rede particular do Estado, no entanto aguarda-se aprovação. Além disso, houve recém-aprovação para iniciar a pesquisa em um hospital particular de Maceió. Instituições de outros estados do país como Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba , Rio Grande do Norte, Pernambuco e São Paulo se interessaram em participar.

Com a pandemia, muitas pesquisas sobre a Covid-19 estão sendo realizadas mundialmente. Thadeu Roriz reconhece como essencial a ciência na condução e esclarecimento da doença.

“Recentemente, recebemos uma publicação de pesquisadores ingleses em torno da mesma hipótese o que mostra um despertar mundial para conhecer melhor a inter-relação da Covid-19 com a saúde bucal. Estamos num momento em que o vírus nos impõe muitas dúvidas e só a ciência pode nos ajudar a esclarecer com as respostas e, assim, minimizar a atual e constante dor da sociedade”, finaliza.