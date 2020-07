Segundo os resultados de um estudo desenvolvido pelo Observatório de Sergipe e divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) na última quinta-feira, 9, o estado registrou 463 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) de janeiro até a primeira semana de julho deste ano. Em 2019, o número foi de apenas 11 óbitos no mesmo período.

Isso significa que em 2020 o número de mortes causadas pela SRAG foi 41,1 vezes maior do que o registrado no ano passado. Dentre o número total de mortes causadas pela SARG este ano, 345 foram por conta da covid-19. Em outros 111 casos os motivos não foram informados ou especificados.

Outro dado preocupante é que em 2020 Sergipe registrou 2.652 hospitalizações por SARG, enquanto em 2019 foram registradas apenas 202 hospitalizações, o que representa um crescimento de 1.213% em relação ao anos passado.

Além disso, o estado registra até o momento uma taxa de contaminação de 1.413 casos de covis-19 por 100 mil habitantes, ultrapassando o Ceará, com 1.407, e ocupando a primeira colocação na região Nordeste como o estado com o maior número de casos confirmados por 100 mil habitantes.

Em relação a mortalidade, Sergipe registra uma taxa de 38,1 mortes por 100 mil habitantes, ficando na 10ª posição do ranking nacional por estados. A primeira posição é do Ceará com 73,0. No Brasil a média é de 32,3.

Confira aqui o estudo completo.