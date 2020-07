Por conta do crescimento acelerado no número de casos confirmados de covid-19 no município de Tobias Barreto, a Prefeitura decidiu suspender até o dia 31 de julho as atividades de comércio presenciais aos sábados, domingos e segundas-feiras.

Segundo o Decreto N° 1343, deixam de funcionar nos dias mencionados as atividades de supermercados, mercados, mercearias, lojas de conveniência, além dos mercados públicos de carne, animais (curral de gado) e de cereais.

Entretanto, o documento afirma que por razão emergencial, o mercado funcionará neste sábado, 11, para comercialização e retirada de materiais e produtos presentes no estabelecimento.

Também ficam proibidos durante os finais de semana e segundas-feiras, a colocação de barracas, cestos, tabuleiros e qualquer outro instrumento de comercialização de produtos que sejam colocados nas vias públicas.

Já as padarias, assim como o comércio de bebidas (imóvel ou ambulante) podem funcionar, desde que seja exclusivamente no sistema Take Away (comida para levar), sendo proibido o consumo de seus produtos em suas dependências para que assim seja evitada qualquer aglomeração.

É importante destacar que desde o início da pandemia até o dia 1° deste mês, o município de Tobias Barreto havia registrado 159 casos confirmados de covid-19. Nesta última sexta-feira, 10, o número já subiu para 328, ou seja, os casos registrados mais que dobraram nos últimos dias.